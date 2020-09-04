Побережье острова Котлин очистят от мусора в рамках экологической акции «Чистый берег»

Старт акции назначен на 11:30 12 сентября — для всех желающих принять участие будет организован трансфер от метро «Беговая» к месту проведения и обратно по ее завершении. Активисты очистят прибрежную зону Финского залива у острова Котлин, примут участие в экологическом квесте и раздельном сборе мусора. Для участников также будет организована полевая кухня и культурно-развлекательная программа.

В рамках акции также будет проведено обследование пляжа по методике Хелком — Хельсинской комиссии, деятельность которой направлена на защиту морской среды Балтийского моря от всех источников загрязнений и реализуется в рамках межправительственного сотрудничества Германии, Дании, Европейского союза, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Международная молодежная экологическая акция «Чистый берег» — одна из самых масштабных в Петербурге. Совместно с уборкой прибрежных территорий для участников организованы экологические квесты и образовательные станции. За 7 лет в ней приняли участие более пяти тысяч человек. Принять участие в акции 12 сентября могут все желающие — для этого необходимо заполнить форму регистрации по ссылке.

Напомним, экологи Greenpeace провели исследование пластикового загрязнения береговой зоны Ладожского озера. За три дня на побережье, которое проходит по территории Нижне-Свирского заповедника, было собрано более 200 килограммов мусора — чаще всего пластиковые бутылки, ленты с остатками воздушных шаров, одноразовые стаканчики.