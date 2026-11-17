Прием заявок стартовал в начале августа, а завершился 13 ноября. Свои проекты отправили участники из Москвы и Московской области, Петербурга и Ленобласти, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Крыма, Башкортостана, Краснодарского края и других регионов России. Из-за большого количества заявок администрация перенесла дату подведения итогов с 27 ноября на 18 декабря.

Сам конкурс проходит в два этапа. По итогам первого отберут десять эскизных предложений, авторы которых продолжат работу над полноценными проектами. Во втором этапе определят три лучшие работы. Победитель конкурса получит 1,5 млн рублей, а занявшие второе и третье места — по 500 тысяч.

В здании планируют разместить помещения для органов государственной власти, общественно-деловые и рекреационные пространства, а также транспортно-пересадочный узел. Ограничений по этажности и высотности здания у участников конкурса не было.

«”Ленсити” должен задать новый масштаб развития Кудрово, стать архитектурным ориентиром и местом притяжения для жителей и бизнеса. Хотим найти решение, которое будет узнаваемым сегодня и сохранит свою актуальность через десятилетия. Поэтому каждому проекту уделим самое пристальное внимание», — заявил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

Проект планировки ТПУ и дорожной развязки рядом с Мурманским шоссе в Кудрово завершили весной 2022 года. В том же году договор о строительстве узла за 60 млрд рублей подписали с компанией «Мегалайн», которую СМИ связывали с Евгением Пригожиным, однако, как писало 47news.ru, сотрудничество по проекту приостановили после смерти предпринимателя. Проект должен был объединить вестибюль станции метро, автовокзал и остановки общественного транспорта.