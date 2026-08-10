В Кудрове построят деловой центр «Ленсити» с высоткой и общественными пространствами

В здании планируют разместить помещения для органов государственной власти, общественно-деловые и рекреационные пространства, а также транспортно-пересадочный узел. «Участникам даем широкую свободу: требований к этажности и высоте нет», — заявил председатель комитета Игорь Кулаков.

Конкурс пройдет в два этапа. По итогам первого отберут десять эскизных предложений, авторы которых продолжат работу над полноценными проектами. Во втором этапе определят три лучшие работы. Прием работ продлится до 13 ноября. Победитель конкурса получит 1,5 млн рублей, а занявшие 2 и 3 место — по 500 тысяч.

Проект планировки ТПУ и дорожной развязки рядом с Мурманским шоссе в Кудрово завершили весной 2022 года. В том же году договор о строительстве узла за 60 млрд рублей подписали с компанией «Мегалайн», которую СМИ связывали с Евгением Пригожиным, однако, как писало 47news.ru, сотрудничество по проекту приостановили после смерти предпринимателя. Проект должен был объединить вестибюль станции метро, автовокзал и остановки общественного транспорта.