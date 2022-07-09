Сквер в Петроградском районе получит название в честь Рудольфа Фурманова

Сквер находится на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной. По информации Топонимической комиссии, жизнь и деятельность артиста «тесно связана с Петроградским районом».

Рудольф Давыдович Фурманов – народный артист России, основатель и первый руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Артист скончался в возрасте 82 лет 9 апреля 2021 года.