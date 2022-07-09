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Сквер в Петроградском районе получит название в честь Рудольфа Фурманова

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Безымянный сквер в Петроградском районе Петербурга будет называться в честь артиста Рудольфа Фурманова. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Скриншот на YouTube-канале "Театр Миронова"

Сквер находится на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной. По информации Топонимической комиссии, жизнь и деятельность артиста «тесно связана с Петроградским районом».

Рудольф Давыдович Фурманов – народный артист России, основатель и первый руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Артист скончался в возрасте 82 лет 9 апреля 2021 года.

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