На месте школы Берггольц после ее сноса могут сделать «памятное место»

По словам Бельского, вопрос о демонтаже дома обсуждается уже давно и он «решится». Депутат также напомнил, что школа не имеет статуса памятника архитектуры и что в городе уже есть места, связанные с памятью о поэтессе. Саму Берггольц спикер назвал символом стойкости Петербурга и его жителей.

Постройку на проспекте Обуховской Обороны, 54 планируют снести ради строительства съезда с Большого Смоленского моста через Неву. Снос пытаются оспорить градозащитники. Сейчас работы в здании остановлены, так как 13 августа Второй апелляционный суд удовлетворил жалобу активистов и запретил снос здания до окончания разбирательства о его охранном статусе. Этому предшествовало решение первой инстации, по которому со школы сняли меры судебной защиты.

В 1910-х годах в этом здании располагалась школа № 117, где училась будущая поэтесса Ольга Берггольц. В 1941 году в этом же доме формировалась дивизия народного ополчения Володарского района. Градозащитники несколько лет пытались добиться охранного статуса для здания, неоднократно подавая соответствующие заявки в КГИОП, однако каждый раз получали отказ. Они также предлагали передвинуть постройку вместо ее сноса. Эти предложения городские власти не поддержали. В конце июля городской суд признал законным отказ включить «школу Берггольц» в список памятников архитектуры.