Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

На месте школы Берггольц после ее сноса могут сделать «памятное место»

Обсудить создание «памятного места» на месте школы, где училась поэтесса Ольга Берггольц, предложил спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Идею он озвучил «Комсомольской правде».

По словам Бельского, вопрос о демонтаже дома обсуждается уже давно и он «решится». Депутат также напомнил, что школа не имеет статуса памятника архитектуры и что в городе уже есть места, связанные с памятью о поэтессе. Саму Берггольц спикер назвал символом стойкости Петербурга и его жителей.

Постройку на проспекте Обуховской Обороны, 54 планируют снести ради строительства съезда с Большого Смоленского моста через Неву. Снос пытаются оспорить градозащитники. Сейчас работы в здании остановлены, так как 13 августа Второй апелляционный суд удовлетворил жалобу активистов и запретил снос здания до окончания разбирательства о его охранном статусе. Этому предшествовало решение первой инстации, по которому со школы сняли меры судебной защиты.

В 1910-х годах в этом здании располагалась школа № 117, где училась будущая поэтесса Ольга Берггольц. В 1941 году в этом же доме формировалась дивизия народного ополчения Володарского района. Градозащитники несколько лет пытались добиться охранного статуса для здания, неоднократно подавая соответствующие заявки в КГИОП, однако каждый раз получали отказ. Они также предлагали передвинуть постройку вместо ее сноса. Эти предложения городские власти не поддержали. В конце июля городской суд признал законным отказ включить «школу Берггольц» в список памятников архитектуры.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: