Снос школы Берггольц запретил апелляционный суд

Иск в городской суд подали градозащитники. Они требуют признать недействующим распоряжение КГИОП, которым зданию отказали во включении в перечень выявленных памятников. До решения по этому делу апелляционный суд постановил не проводить на объекте никаких демонтажных работ.

Поводом для решения стали материалы дела, указывающие на то, что здание планируют снести в рамках строительства Большого Смоленского моста — на это указывают письма и проектная документация. Участники процесса, в том числе Комитет по охране памятников и Дирекция транспортного строительства, также подтвердили, что возвести мост без сноса здания невозможно. Кроме того, апелляционный суд учел позицию Конституционного суда: если оспаривается отказ включить здание в перечень выявленных объектов культурного наследия, до окончания разбирательства его можно защитить от сноса, чтобы не допустить безвозвратной утраты.

В 1910-х годах в этом здании располагалась школа № 117, где училась будущая поэтесса Ольга Берггольц. В 1941 году в этом же доме формировалась дивизия народного ополчения Володарского района. Градозащитники несколько лет пытались добиться охранного статуса для здания, неоднократно подавая соответствующие заявки в КГИОП, однако каждый раз получали отказ. Они также предлагали передвинуть здания вместо их сноса. Эти предложения городские власти не поддержали. В конце июля городской суд признал законным отказ включить «школу Берггольц» в список памятников архитектуры.