Эксклюзив Собака.ru: публикуем фрагмент новой книги Владимира Лисовского (классика истории архитектуры!) — о шедеврах и утратах ленинградского модернизма

Речной вокзал

…От площади, с которой мы только что познакомились, улица Шелгунова продолжается в сторону Невы. Когда-то по этой улице можно было выйти прямо к Речному вокзалу. Вступивший в эксплуатацию летом 1970 года вокзал — настоящие «речные ворота» города — имел № 195 по проспекту Обуховской Обороны. Казалось бы, он мог рассчитывать на продолжительную жизнь, ведь без такого сооружения трудно было представить Ленинград, связанный водными путями едва ли не со всей страной. Однако с интересами капитала рациональные и логичные решения часто оказываются несовместимыми.

Речной вокзал проектировали архитекторы И. Н. Кусков, В. В. Попов, Е. Д. Розенфельд и Т. Ф. Тарыкина, инженеры Б. Ф. Семина и С. Э. Шулькина. Кроме него, в проекте предлагалась постройка на соседнем участке гостиницы, получившей название «Речная». Оба здания образовали комплекс, архитектурная композиция которого, основанная на правилах модернизма, строилась с использованием приема контрастного противопоставления друг другу соседних сооружений.

Вокзал решался как призматический объем, распластанный на поверхности земли. Гостиница, наоборот, получила вид призмы, решительно поднимающейся вверх. Принадлежность обоих сооружений «интернациональному стилю» особенно наглядно раскрывалась благодаря тому, что важнейшую роль в формировании внешнего облика зданий отвели стеклу. Это позволила сделать каркасная конструкция, предусмотренная проектом. С ее помощью удалось визуально максимально облегчить горизонтальную призму вокзала, сделать здание «прозрачным».