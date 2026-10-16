Эксклюзив Собака.ru: публикуем фрагмент новой книги Владимира Лисовского (классика истории архитектуры!) — о шедеврах и утратах ленинградского модернизма

Владимир Лисовский был свидетелем рождения ленинградского модернизма, а теперь, спустя десятилетия, возвращается к его наследию, чтобы рассказать о сохранившихся шедеврах и невосполнимых утратах. В центре внимания доктора искусствоведения, лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 и автора фундаментального труда «Три века архитектуры Санкт-Петербурга» (самой полной и подробной книги о городском зодчестве!) — десятки зданий второй половины XX века. Среди них — снесенный Речной вокзал, Володарский мост, лишившийся исторических арок, и ансамбль предмостной площади, объединивший постройки разных эпох. Собака.ru публикует фрагмент новой книги классика, которая выйдет в издательстве «Коло» спустя более 40 лет после его культовой работы «Ленинград. Районы новостроек»!
Главное о новой книге, ее авторе и издательстве
Рукопись Владимира Лисовского посвящена ленинградскому модернизму второй половины XX века и состоит из пяти глав, построенных как серия прогулок по районам новостроек 1960–1990-х годов: от Автова до Сосновой Поляны, от кварталов Юго-Запада до Щемиловки, от Пискаревки до Старой Деревни, вдоль Невы до Полюстрова и по новым территориям Васильевского острова. На примере сотен зданий разного назначения автор рассказывает, как возникали и развивались спальные районы, объясняет особенности архитектурных направлений той эпохи и затрагивает проблему сохранения их наследия.
Владимир Лисовский — историк архитектуры, профессор Академии художеств имени Ильи Репина, член Союза архитекторов России и почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук. Почти 20 лет возглавлял петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), читал лекции в Эрмитаже, Русском музее и других учреждениях культуры. Автор нескольких сотен научных публикаций и множества книг по истории архитектуры.
Для исследователя эта тема не новая: еще в 1974 году вышла его работа «Город без окраин», а в 1983-м — «Ленинград. Районы новостроек». Теперь доктор искусствоведения и создатель фундаментального труда «Три века архитектуры Санкт-Петербурга» возвращается к периоду, становление которого наблюдал лично. Многолетний опыт позволяет ему не только проследить развитие советского градостроительства, но и оценить его достижения и противоречия в историческом контексте. Новую книгу также дополнят более 350 иллюстраций, а выйдет она в конце 2026 года в издательстве «Коло».
«Коло» специализируется на научной и научно-популярной литературе по истории архитектуры и градостроительства. За четверть века оно выпустило около 350 книг и журнальных номеров. Среди известных изданий — трилогия «Архитектура петербургского модерна» Бориса Кирикова, «Московский модерн» Марии Нащокиной и исторические путеводители по Петербургу. В 2007 году «Коло» стало лауреатом Анциферовской премии за вклад в издание литературы о городе.
Фрагмент новой книги «Модернизм в архитектуре Ленинграда второй половины XX века»
Владимир Лисовский рассказывает о снесенном Речном вокзале и объясняет, почему считает его уничтожение актом вандализма. От этого здания рассказ переходит к Володарскому мосту, масштабная реконструкция которого в конце XX века полностью изменила его облик, и истории формирования ансамбля предмостной площади.
Речной вокзал
…От площади, с которой мы только что познакомились, улица Шелгунова продолжается в сторону Невы. Когда-то по этой улице можно было выйти прямо к Речному вокзалу. Вступивший в эксплуатацию летом 1970 года вокзал — настоящие «речные ворота» города — имел № 195 по проспекту Обуховской Обороны. Казалось бы, он мог рассчитывать на продолжительную жизнь, ведь без такого сооружения трудно было представить Ленинград, связанный водными путями едва ли не со всей страной. Однако с интересами капитала рациональные и логичные решения часто оказываются несовместимыми.
Речной вокзал проектировали архитекторы И. Н. Кусков, В. В. Попов, Е. Д. Розенфельд и Т. Ф. Тарыкина, инженеры Б. Ф. Семина и С. Э. Шулькина. Кроме него, в проекте предлагалась постройка на соседнем участке гостиницы, получившей название «Речная». Оба здания образовали комплекс, архитектурная композиция которого, основанная на правилах модернизма, строилась с использованием приема контрастного противопоставления друг другу соседних сооружений.
Вокзал решался как призматический объем, распластанный на поверхности земли. Гостиница, наоборот, получила вид призмы, решительно поднимающейся вверх. Принадлежность обоих сооружений «интернациональному стилю» особенно наглядно раскрывалась благодаря тому, что важнейшую роль в формировании внешнего облика зданий отвели стеклу. Это позволила сделать каркасная конструкция, предусмотренная проектом. С ее помощью удалось визуально максимально облегчить горизонтальную призму вокзала, сделать здание «прозрачным».
В композиции вокзала было много таких деталей, которые связывали его облик с корабельной архитектурой: балконы залов для пассажиров уподоблялись палубам, их перила походили на леерные ограждения, лестницы — на трапы. Ощущение свободы, воздушности, проницаемости интерьеров, ограниченных только обширными плоскостями стекла с ажурными переплетами, — такие особенности внутреннего пространства, обусловленные проектным решением, стали реальностью, что послужило подтверждением достаточно высокого уровня мастерства, проявленного при исполнении проекта строителями.
С причалами и пассажирским павильоном, располагавшимся на берегу по другую сторону проспекта Обуховской Обороны, вокзал был связан подземным переходом. Было что-то общее между стремительными формами белоснежных лайнеров, стоявших у берега в ожидании пассажиров, и динамичными контурами вокзала. А будущие путешественники, находясь еще в просторных залах ожидания, через стеклянные стены которых открывалась панорама широкой реки, могли ощутить себя уже как будто на палубе теплохода.
Комплекс Речного вокзала не был взят под охрану государства. Снос по прихоти владельцев в 2012 году здания вокзала, а затем и гостиницы иначе как актом вандализма назвать нельзя. Город потерял не только интересно исполненный, но и очень нужный его жителям объект. И ликвидацию вокзального комплекса поэтому приходится признавать актом не только прискорбным, но и в высшей степени неразумным. Как сооружение, сыгравшее в жизни города немаловажную роль и представлявшее хороший образец архитектуры «интернационального стиля», Речной вокзал, конечно, имеет право на сохранение хотя бы памяти о себе.
Володарский мост и предмостная площадь
Речной вокзал в советское время стал последним крупным сооружением из тех, что постепенно выстраивались вдоль берегов Невы. С набережной от него при взгляде на север открывался прекрасный вид на четко рисующиеся на фоне неба высокие арки Володарского моста, в течение долгого времени игравшие здесь роль самых заметных деталей невской панорамы.
По старой петербургской традиции сооружение моста через Неву сопровождалось созданием на обоих берегах реки предмостных площадей. Задумывались и осуществлялись они в разное время — как в довоенные годы, так и после окончания Великой Отечественной войны. Каждый из этих исторических периодов отпечатался в облике тех сооружений, которые составили обе части единого, по существу, ансамбля площадей. Со знакомства с ним логично продолжить наше воображаемое путешествие вдоль Центральной дуговой магистрали.
Как законченная архитектурная композиция левобережная площадь перед Володарским мостом сложилась к началу 1960-х годов. Но ее проектирование (под руководством Е. А. Левинсона и И. И. Фомина) началось намного раньше, еще в довоенное время. Именно тогда и был сооружен первый на этой реке железобетонный мост необычной для Невы конструкции — с использованием ферм «с ездою понизу»; строился он в 1932–1936 годах по проекту, создававшемуся инженером Г. П. Передерием и архитектором А. С. Никольским при активном участии архитектора К. М. Дмитриева.
Много позднее, в 1986–1993 годах, по ряду технических причин потребовалась серьезная реконструкция этого своеобразного памятника 30-х годов. Володарский мост полностью изменил свою внешность, лишившись прежних арок — их заменили новые пролетные строения, более простые по конструктивному решению. Лишь старые мостовые устои сохранили свое местоположение и функции.
Исторические пролеты Володарского моста сохранились: после реконструкции их перевезли на берег Невы у деревни Новосаратовка, где они находятся до сих пор. В 2017 году железобетонные конструкции длиной по 100 метров выставили на аукцион со стартовой ценой в 1 рубль. За 100 тысяч рублей их выкупил местный житель, который планировал открыть здесь яхт-клуб, а позднее — использовать пространство под арками как ангар для дронов. Ни один из проектов пока не реализован.
Памятник и дома у Володарского моста
Серьезного внимания градостроителей еще в то время, когда сооружался мост с железобетонными арками, потребовала задача, связанная с упорядочением берегов реки там, где с ними стыковался мост. Эта проблема нашла новаторское для себя решение: съезды с моста были решены — впервые в практике дорожного строительства — как двухуровневые развязки.
Одновременно было создано несколько проектных вариантов планировки левобережной площади, причем среди них преобладали упорядоченные симметричные композиции. Ни один из этих вариантов исполнения в натуре не получил. Реализован же был необычный для времени увлечения классикой несимметричный вариант, со смещением к северу главного на площади здания Невского райсовета.
Материализован был в виде монумента и «титульный» для площади образ революционера, чьим именем назвали мост. Памятник со статуей Володарского, решенной в духе революционного романтизма (скульпторы М. Г. Манизер, Л. В. Блезе-Манизер, архитектор В. А. Витман), установили на месте будущей площади еще в 1925 году. Ни по масштабу, ни по местоположению он не оказался согласованным в должной мере с тем архитектурным пространством, в котором закрепился позднее.
Созданию впечатления регулярности левобережной площади в значительной степени способствует архитектурная композиция ее западной стороны, где на рубеже 1950-х и 1960-х годов возвели два одинаковых по внешнему виду крупных жилых дома с надстройками над верхними этажами, предназначенными для размещения мастерских художников (Ивановская ул., 6 и 7).
Согласно проектам, разработанным Д. С. Гольдгором, К. Н. Емельяновым и В. Н. Щербиным под руководством Е. А. Левинсона, эти здания получили в целом достаточно простой внешний вид, что определенно говорило о времени, когда их начали проектировать: это был 1955 год — время перехода в архитектуре от периода «украшательства» к отчаянному аскетизму.
Однако вопреки гонениям на «излишества» дома у Володарского моста благодаря их крупным размерам, монументальной простоте объемов и хорошо читающемуся издалека рисунку главных фасадов оказались прекрасно приспособленными к выполнению роли пропилеев, обозначающих въезд с площади на Ивановскую улицу — часть Центральной дуговой магистрали.
Боковые фасады обоих домов снабжены эркерами, четкий шаг которых налаживает связь с довоенным отрезком магистрали, тоже организованным на основе ясно выраженного ритма вертикальных членений. Так с помощью удачно выбранных архитектурно-композиционных средств умелые мастера ленинградской архитектуры смогли абсолютно органично соединить фрагменты градостроительной ткани, относящиеся к разным историческим периодам.
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