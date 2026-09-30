Деревья из садов-трансформеров посадят в центральных районах Петербурга

Чиновник рассказал, что в Смольном договорились «максимально украсить» этими деревьями центральную часть города. «С Университетской набережной — это, конечно, Василеостровский район. Тем более, там есть место, куда можно и нужно посадить. Сады-трансформер на Исаакиевской площади — это, безусловно, Центральные и Адмиралтейские районы», — разъяснил схему распределения растений Разумишкин.

Помогать в пересадке деревьев властям будут участники волонтерских акций.Вице-губернатор также заявил, что в следующем сезоне сад-трансформер вновь вернется на Университетскую набережную.

Вспомнить, какими в этом году получились сады-трансформеры, и полюбоваться их красками можно, заглянув в специальный гид Собака.ru.