Царь-человейник! Мария Элькина о том, почему новостройки Мурино и Комендантского — архитектурное наследие нашей эпохи

На таких примерах мы видим, что строительство города стало для нас удивительно упрощенным актом. Наша цель — создать некоторое количество квадратных метров, причем важно сделать это побыстрее и подешевле. Если у кого-то появляется немного лишних денег, то можно эти метры собрать в кварталы, сделать корпуса несколько ниже, а на первых этажах разместить магазины. Но и это не означает отказа от прагматичности в самом худшем смысле этого слова.

Даже советское градостроительство, которое много и справедливо критиковали, имело в своей основе искреннюю и сердечную попытку создать город, в котором человеку будет лучше. Наверное, это лучше тогдашние планировщики понимали однобоко. Совершенно точно многое можно было сделать по-другому. Однако стремление к свету было — сейчас его нет вообще. Мы пришли к корпоративному управлению градостроительством, где места человеческому не осталось.

Такая архитектура отражает то, в каком циничном обществе мы живем. У тебя есть крыша над головой? Есть рядом лаборатория, где можно сдать анализы? Есть детский садик, булочная и супермаркет? Радуйся! Или не радуйся, в сущности, нам все равно.

Подразумевается, что этого нехитрого набора хватает для жизни. Но на самом деле это неправда. И я не говорю о потребности в материальных излишествах или красоте как абстрактном понятии. Этого недостаточно для того, чтобы собрать отдельных людей в общество. Ведь на протяжении веков большие города объединяли людей вокруг некоторых ценностей. Какие ценности предлагаем мы? Студия в 19 метров? Парковочное место вместо газона? Кажется, это не тот фундамент, на котором можно построить здоровый социум.