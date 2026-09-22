Где появится сквер имени Людмилы Чурсиной в Сестрорецке, рассказали в Смольном

О том, что имя актрисы увековечат таким образом, губернатор Александр Беглов сообщил в июне на панихиде по Людмиле Чурсиной. Артистка умерла 10 июня 2026 года в Петербурге на 85-м году жизни.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Она сыграла десятки ролей в кино и театре. С 1965 года актриса работала на «Ленфильме», а с 1974 по 1984 год служила в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина — нынешнем Александринском театре. Она также стала самой молодой народной артисткой РСФСР — в 28 лет.

С Петербургом Чурсину связывали многие годы жизни. Она жила в Репино, а похоронена на Сестрорецком городском кладбище. Актриса также выступала на сцене ТЮЗа имени А. А. Брянцева — в частности, играла в спектакле «Супруги Каренины» и участвовала в проекте «Герои нашего времени».