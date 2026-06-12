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Сквер в Сестрорецке назовут в честь Людмилы Чурсиной

Актриса скончалась в среду, 10 июня, на 85-м году жизни.

Отпевание Чурсиной прошло 12 июня в Спасо-Преображенском соборе.

На церемонии прощания с актрисой зачитали телеграмму от президента России Владимира Путина. Соболезнования также направили президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Похоронили артистку на Сестрорецком кладбище, сообщили в Смольном.

Людмила Чурсина стала самой молодой народной артисткой РСФСР — в 28 лет. В 40 лет она получила звание народной артистки СССР. Актриса известна по фильму «Когда деревья были большими» и антрепризе «Супруги Каренины».

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