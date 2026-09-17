В Петербурге появится первый парк-губка! Как он устроен? А спасет от подтоплений? Объясняет экоурбанист

Как устроены парки-губки

Что такое парк-губка?

Это часть системы, которая помогает городу управлять дождевой водой. Идея пришла из Китая, где подобные парки помогли справиться с наводнениями и улучшить экологию. Вместо того, чтобы сбрасывать воду в перегруженную ливневку, город может использовать ее с пользой. Парк-губка впитывает осадки, очищает и запасает их как природный дренаж.

Дождевые сады, водно-болотные угодья и биодренажные канавы — это то же самое?

Все перечисленное — элементы той же системы. Если представить парк в виде губки, дождевой сад будет одной из ее пор. Другими словами, это локальные сооружения, из которых и складываются такие пространства.

Требуют ли парки-губки более сложного ухода?

Нет. В них могут быть деревья и кустарники, водоемы и другая инфраструктура, которая встречается в обычном парке, — посетитель даже не заметит разницы. Основные сложности связаны с их созданием: анализом территории, проектированием и строительством, поскольку для России подобные технологии пока новые. В остальном все стандартно — прополка, уборка мусора и мониторинг состояния зеленых зон.

Что происходит, когда такие пространства достигают предела своей вместимости?

Если коротко: вода уходит туда же, куда и раньше, — в канализацию или водоем. При этом грамотно спроектированный парк-губка почти никогда не достигает предела во время обычного дождя. Его рассчитывают так, чтобы это происходило лишь раз в несколько лет — например, во время исторического ливня. Система устроена как переполненная ванна: у нее есть аварийный «слив», который включается, когда все естественные «поры» уже заполнены.