В Петербурге появится первый парк-губка! Как он устроен? А спасет от подтоплений? Объясняет экоурбанист

Ливень — и город снова плывет. Эта проблема знакома многим регионам России, в том числе Петербургу. Один из способов спасти город от подтоплений — научить его впитывать осадки как губка. Для этого в разных уголках мира создают специальные парки, которые задерживают, фильтруют и постепенно отводят воду, заодно улучшая экологию мегаполисов. Первый такой проект анонсировали и в Петербурге — он появится на Пулковском шоссе. Как работают парки-губки, сколько стоят и безопасны ли для посетителей — разбираемся с экоурбанистом, руководителем ландшафтного бюро Gi&Co Гиляной Бадмаевой.
Гиляна Бадмаева
экоурбанист, руководитель ландшафтного бюро Gi&Co
Как устроены парки-губки
Что такое парк-губка?
Это часть системы, которая помогает городу управлять дождевой водой. Идея пришла из Китая, где подобные парки помогли справиться с наводнениями и улучшить экологию. Вместо того, чтобы сбрасывать воду в перегруженную ливневку, город может использовать ее с пользой. Парк-губка впитывает осадки, очищает и запасает их как природный дренаж.
Дождевые сады, водно-болотные угодья и биодренажные канавы — это то же самое?
Все перечисленное — элементы той же системы. Если представить парк в виде губки, дождевой сад будет одной из ее пор. Другими словами, это локальные сооружения, из которых и складываются такие пространства.
Требуют ли парки-губки более сложного ухода?
Нет. В них могут быть деревья и кустарники, водоемы и другая инфраструктура, которая встречается в обычном парке, — посетитель даже не заметит разницы. Основные сложности связаны с их созданием: анализом территории, проектированием и строительством, поскольку для России подобные технологии пока новые. В остальном все стандартно — прополка, уборка мусора и мониторинг состояния зеленых зон.
Что происходит, когда такие пространства достигают предела своей вместимости?
Если коротко: вода уходит туда же, куда и раньше, — в канализацию или водоем. При этом грамотно спроектированный парк-губка почти никогда не достигает предела во время обычного дождя. Его рассчитывают так, чтобы это происходило лишь раз в несколько лет — например, во время исторического ливня. Система устроена как переполненная ванна: у нее есть аварийный «слив», который включается, когда все естественные «поры» уже заполнены.
Безопасность, ограничения и стоимость
Насколько парки-губки безопасны во время ливней? Нужно ли их временно закрывать?
Главная опасность для посетителя — не утонуть, а просто промокнуть. Система устроена так, чтобы во время сильных дождей «принять удар» на себя: защитить окрестные дома и улицы, не создавая угрозы для людей.
Могут ли они стать источником сырости, неприятных запахов или размножения насекомых?
Грамотно спроектированный парк-губка допускает застой максимум на 24 часа — все расчеты исходят из этого срока. Личинке комара для развития во взрослую особь требуется около четырех суток.
Сколько стоят подобные проекты?
С точки зрения строительства и благоустройства это обычный парк, но созданный с помощью определенного набора решений. Поэтому основные затраты связаны со специалистами, способными оценить потенциал зеленых зон, согласовать проект и реализовать его — таких в России пока мало. В первую очередь необходимо изучить весь город, или хотя бы отдельные районы, чтобы подойти к перераспределения осадков комплексно. Такие исследования не проводятся.
Учитывая потенциальную пользу от подобных проектов, вопрос не столько в том, дорого это или дешево, сколько в том, готовы ли мы платить сейчас, чтобы не платить потом.
Есть ли ситуации, в которых парк-губка бесполезен или даже невозможен?
Да. Если, например, природные условия не позволяют воде уходить в почву. Главный принцип таких пространств — отвод осадков в грунт. Если они не способны их принимать, концепция теряет смысл. Это возможно, например, при высоком уровне грунтовых вод.
География: от США до Петербурга
Где впервые появились парки-губки и в каких странах их создают сегодня?
Считается, что концепция зародилась в США, где в 1972 году был разработан документ Best Management Practices (BMPs). В 2000-х идею подхватили Великобритания и Австралия, а в 2014-м Китай запустил масштабную национальную программу «Город-губка», охватившую 30 пилотных локаций.
Позже подход получил признание Европейской комиссии, которая включила его в новую стратегию устойчивости. Во всем мире такую инфраструктуру рассматривают как один из способов адаптации к изменению климата. При этом она не является панацеей и часто сочетается с традиционной «серой» — трубами и тоннелями.
Есть ли подобные проекты в России?
У нас они только входят в практику. Тем не менее уже есть удачные примеры. Один из них — парк «Серпантин» в Череповце. Там нельзя подключиться к ливневой канализации, поэтому оборудовали пространство, которое полностью поглощает осадки без ущерба для инфраструктуры.
Другой яркий пример — набережная озера Кабан в Казани. Еще в середине XX века оно было сильно загрязнено промышленными и городскими стоками, а к 1980-м его состояние стало критическим. В 2015 году местная мэрия объявила международный конкурс на реконструкцию, который выиграло китайское архитектурное бюро с концепцией «город-губка». Преображенная набережная стала одной из главных достопримечательностей города.
Есть ли в Петербурге условия для создания таких пространств и насколько они нужны городу?
В Петербурге еще есть потенциал для развития зеленых зон: можно восстановить утраченные аллеи, увеличить количество и площадь парков вместо, например, заброшенных промышленных территорий. Исследования городских энтузиастов уже выявили конкретные места, где это возможно.
Кроме того, существующая ливневая канализация рассчитана на объем осадков 1960-х годов, который с тех пор значительно вырос. Инженерные службы могли бы сэкономить на ее переустройстве, распределяя часть стока между парками-губками.
Можно ли создать город-губку?
Конечно! Город-губка — это система связанных между собой зеленых зон. Чтобы она хорошо работала, одного, двух или трех парков недостаточно — нужна целая инфраструктура. Я часто объясняю это на примере белочки или водомерки: если первая может перепрыгнуть по деревьям через весь город, а вторая — проскользить по водной глади от одного его края до другого, значит, система работает.
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