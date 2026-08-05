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Урбанистика

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Линейный парк на Васильевском острове продолжат строить в следующем году

Четвертый этап благоустройства территории длиной 3,5 километра вдоль залива между участком ЗСД и Морской набережной начнется в 2027 году, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в соцсетях. Чиновник сопроводил сообщение рендерами пространства.

Рендеры из соцсетей Евгения Разумишкина
Рендеры из соцсетей Евгения Разумишкина
Рендеры из соцсетей Евгения Разумишкина

В парке появятся новые пешеходные маршруты, зоны отдыха, скамейки, качели, урны и велопарковки, наружное освещение, озеленение с деревьями, кустарниками и многолетними растениями, а также сохранение существующих насаждений. Когда работы завершатся, парк станет «единым зеленым пространством, объединяющим уже благоустроенные территории и создающим непрерывный маршрут для прогулок и отдыха вдоль Морской набережной», отметил Разумишкин.

Идеи для благоустройства Линейного парка предлагали участники ландшафтного хакатона, который прошел в 2022 году. Строить общественное пространство начали в 2023 году. В ходе второго этапа благоустройства, который проходил в 2024 году, в сквере Александра Володина установили большой светомузыкальный фонтан. Он заработал в 2025 году. По итогам третьей очереди строительства парка на площади 70 тысяч квадратных метров обустроили три новые дорожки — две пешеходные и одну велосипедная, высадили более 800 кустарников, а также установили 150 опор освещения.

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