На Васильевском острове появится Линейный парк. Его наполнение разработали участники ландшафтного хакатона

Идеи для благоустройства парка предложили участники ландшафтного хакатона, который проходил в Центре Компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды. Участниками стали пять команд из пяти архитектурных и художественных вузов. В числе предложенных ими вариантов наполнения будущего Линейного парка «и зеленый мост, и сухие фонтаны, и светящиеся зайцы» — и это лишь малая часть «смелых идей короткого мозгового штурма».

«Независимо от того, кто победил, впоследствии самые яркие идеи хакатона будут учтены при итоговом проектировании Линейного парка. А саму форму таких интеллектуальных и художественных состязаний, считаю, надо продолжать. Думаю, и другие крупные проекты, которые предстоит реализовать Комитету по благоустройству, очень нуждаются в новых интересных подходах от наших молодых дизайнеров», — отметил председатель комблага Василий Пониделко.

Как отметил Пониделко, в работу были включены «не только юные специалисты, но и жители района». «Это значит, что представленные проекты отражали не просто интересные дизайнерские концепции, но и настроения и пожелания горожан», — резюмировал он. Когда именно начнется работа по реализации парка, не уточняется.