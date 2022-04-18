На Васильевском острове появится Линейный парк. Его наполнение разработали участники ландшафтного хакатона

На Васильевском острове появится Линейный парк. Общественное пространство длиной 3,5 километра создадут вдоль морской набережной, его наполнение разработают по идеям участников ландшафтного хакатона.
Идеи для благоустройства парка предложили участники ландшафтного хакатона, который проходил в Центре Компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды. Участниками стали пять команд из пяти архитектурных и художественных вузов. В числе предложенных ими вариантов наполнения будущего Линейного парка «и зеленый мост, и сухие фонтаны, и светящиеся зайцы» — и это лишь малая часть «смелых идей короткого мозгового штурма».
«Независимо от того, кто победил, впоследствии самые яркие идеи хакатона будут учтены при итоговом проектировании Линейного парка. А саму форму таких интеллектуальных и художественных состязаний, считаю, надо продолжать. Думаю, и другие крупные проекты, которые предстоит реализовать Комитету по благоустройству, очень нуждаются в новых интересных подходах от наших молодых дизайнеров», — отметил председатель комблага Василий Пониделко.
Как отметил Пониделко, в работу были включены «не только юные специалисты, но и жители района». «Это значит, что представленные проекты отражали не просто интересные дизайнерские концепции, но и настроения и пожелания горожан», — резюмировал он. Когда именно начнется работа по реализации парка, не уточняется.
Комментарии (0)