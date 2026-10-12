7 (новых!) общественных пространств Ленобласти — с амфитеатром среди дюн и тропой по мотивам перехода Суворова через Альпы

Сухой фонтан и увитые виноградом арки галерей на территории исторического квартала в Гатчине, арт-инсталляции и уличные аттракционы на новой набережной в Ивангороде, амфитеатр и террасы среди песчаных дюн в Сосновом Бору — это лишь малая часть общественных пространств, открытых в Ленобласти за последние пару лет. Собака.ru рассказывает о новейших достижениях урбанистики региона и публикует топ-7 локаций, в которые стоит заглянуть, путешествуя вокруг Петербурга.
Петровская набережная
Где это? Выборг.
Кто занимался проектом? ООО «Даль», АНО «Центр компетенций Ленинградской области».
Что за место? Прогулочный променад, который входит в популярные туристические, спортивные и повседневные маршруты жителей и гостей Выборга. Отсюда открывается красивый вид на замок и силуэт старого города.
Что интересного? Петровская набережная проложена вдоль воды и удачно вписана в окружающий ландшафт. Здесь есть видовые скамейки, с которых можно наблюдать за яхтами у соседней пристани, высотными доминантами вроде башни Святого Олафа и закатами. В теплое время года тут также проводят концерты, фестивали и другие мероприятия — специально для них построен амфитеатр.
Чем заняться? Гулять по променаду, любоваться достопримечательностями и природой, посещать городские события.
Сквер «Юность»
Где это? Гатчина.
Кто занимался проектом? ООО «Городской Ландшафт».
Что за место? Территория площадки «Юность» входит в ансамбль госпитального городка XVIII–XIX веков и включает сад за зданием богадельни и сквер перед ним. Это знаковое место в Гатчине и объект культурного наследия федерального значения.
Что интересного? Здесь восстановлена историческая планировка 1880 года. После современного благоустройства на месте старого пруда установлен сухой светодинамический фонтан, а вдоль прогулочных галерей с арками высажен дикий виноград. Еще есть беседка и навесы для тихого отдыха, сцена для городских мероприятий и детская площадка в экостиле.
Чем заняться? Гулять по историческому скверу, читать любимую книгу в беседке, проводить время с детьми на площадке, посещать городские мероприятия на открытой сцене, отдыхать у фонтана.
Набережная «Родной берег»
Где это? Ивангород.
Кто занимался проектом? АНО «Центр компетенций Ленинградской области».
Что за место? Прогулочная зона с красивым видом на окрестности города.
Что интересного? На набережной «Родной берег» есть видовая площадка, амфитеатр и необычное развлечение для детей: уличный аттракцион, поднимающий воду из реки и запускающий ее по игровому каскаду. Можно попробовать себя в роли настоящего инженера!
А недавно здесь появился вращающийся арт-объект в форме букв «И/N». Со стороны Ивангорода он воспринимается как «И» — Ивангород, а со стороны Нарвы в Эстонии — как «N», то есть Narva. Инсталляция стала визуальной метафорой тесного соседства и исторической связи двух городов.
Чем заняться? Гулять и любоваться видами на реку, делать памятные фотографии, отдыхать на ступенях амфитеатра или участвовать в городских мероприятиях.
Ивангород — приграничный город, поэтому для его посещения нужен специальный пропуск, который заранее оформляют через «Госуслуги».
Сквер Суворова
Где это? Новая Ладога,.
Кто занимался проектом? Проектное бюро NTML, АНО «Центр компетенций Ленинградской области».
Что за место? Сквер Суворова и часть одноименной улицы расположены на въезде в Новую Ладогу и фактически служат визитной карточкой города. Для одних это путь в центр, для других — место для прогулок, семейного отдыха и городских мероприятий.
Что интересного? Главная тема общественного пространства — история Александра Суворова. Через него проходит тематическая тропа, рисунок которой повторяет маршрут полководца через Альпы во время Швейцарского похода. О жизни военачальника и его достижениях рассказывают информационные стенды, а еще с ним можно сделать селфи — для этого ищите специальный киоск. Недалеко от сквера также благоустроена территория улицы Суворова с памятником, посвященным бездомному псу по кличке Юрик – местному герою, спасшему женщину от стаи бродячих собак.
Чем заняться? Устроить прогулку с историческим уклоном, сделать необычные фотографии на память и заглянуть на городское событие.
Парк «Бумажная стрелка»
Где это? Коммунар.
Кто занимался проектом? ООО «Студия "Кремль"».
Что за место? Бывший пустырь, который долгое время служил транзитной пешеходной зоной между центром Коммунара и ИЖОРА-парком. Теперь территория стала частью единого водно-растительного каркаса города.
Что интересного? После современного благоустройства в парке появилась видовая площадка со спуском к реке. С нее открывается панорама на живописный изгиб Ижоры и противоположный берег с бумажной фабрикой. Вдоль прогулочных маршрутов также разместили информационные стенды с QR-кодами, по которым можно запустить бесплатный аудиогид об истории этого места от лица семьи Бумажниковых — героев айдентики территории. А еще прямо у воды оборудовали сап-станцию, которая работает в теплый сезон.
Чем заняться? Гулять и слушать экскурсию, отдыхать у воды, кататься на велосипеде или качелях, заниматься сапсерфингом, посещать городские мероприятия, любоваться рекой Ижорой.
Парк «Грачиная гора»
Где это? Петровское.
Кто занимался проектом? АНО «Центр компетенций Ленинградской области».
Что за место? Раньше это был неблагоустроенный безымянный холм, который практически не использовался для прогулок и мероприятий. Теперь здесь появился парк для жителей и гостей поселка.
Что интересного? По территории проходит экотропа протяженностью 2,2 километра, повторяющая изгибы рельефа, на вершине которой есть смотровая площадка с панорамным видом на лес. Во время прогулки можно отдохнуть в специально оборудованных для этого местах.
Чем заняться? Гулять по экотропе и заниматься трекингом, любоваться местной природой и необычным рельефом, подняться на смотровую площадку и сделать красивые фотографии.
Парк «Белые пески»
Где это? Сосновый Бор.
Кто занимался проектом? ООО «М4».
Что за место? Парк посреди города с атмосферой заповедной зоны. В его основе — сохранение уникального ландшафта, поэтому благоустройство буквально «вписано» в рельеф: склоны переоборудованы в террасы, а подпорные стены — в скамьи и амфитеатр.
Что интересного? В центральной части — церемониальная площадь с памятником Петру и Февронии. За культурную программу здесь отвечает амфитеатр: на его территории проходят лекции и другие события, выступают уличные музыканты. За более уединенным отдыхом стоит отправиться в лесную часть — тропинка ведет к аллее Ветеранов и тихой зоне с арт-объектом «Замок любви».
Чем еще заняться? Зимой — кататься с заснеженных дюн, летом — загорать в окружении сосен.
За помощь в подготовке материала Собака.ru благодарит пресс-службу АНО «Центр компетенций Ленинградской области».
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