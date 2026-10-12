7 (новых!) общественных пространств Ленобласти — с амфитеатром среди дюн и тропой по мотивам перехода Суворова через Альпы

Где это? Выборг.

Кто занимался проектом? ООО «Даль», АНО «Центр компетенций Ленинградской области».

Что за место? Прогулочный променад, который входит в популярные туристические, спортивные и повседневные маршруты жителей и гостей Выборга. Отсюда открывается красивый вид на замок и силуэт старого города.

Что интересного? Петровская набережная проложена вдоль воды и удачно вписана в окружающий ландшафт. Здесь есть видовые скамейки, с которых можно наблюдать за яхтами у соседней пристани, высотными доминантами вроде башни Святого Олафа и закатами. В теплое время года тут также проводят концерты, фестивали и другие мероприятия — специально для них построен амфитеатр.

Чем заняться? Гулять по променаду, любоваться достопримечательностями и природой, посещать городские события.