На площади Хошимина разобьют сад. Как он будет выглядеть, показал Смольный

На территории в тысячу квадратных метров появятся пешеходные дорожки из плитки трех коллекций. Еще здесь высадят более 130 хвойных, кустарников, а также 140 многолетников. Пространство дополнят четыре информационных стенда с фактами о Хо Ши Мине и символами Вьетнама, отмечает ГАТИ.

Тендер на благоустройство скульптурной композиции на площади Хошимина разместили на госзакупках 20 июля. Из него следует, что территорию у памятника Хо Ши Мину приведут в порядок за 8,7 млн рублей из городского бюджета. Подрядчика выберут по итогам конкурса 13 августа. Завершить все работы планируют до 15 октября.

В 2023 году, когда в сквере установили бронзовый памятник Хо Ши Мину высотой 4,5 метра, территорию уже приводили в порядок, а теперь завершают следующий этап работ. Площадь получила название в марте 2025 года в честь вьетнамского города-побратима Петербурга — Хошимина. Города установили связи еще в 1977 году, а в 1978 году улицу Ленинграда назвали в честь вьетнамского лидера.