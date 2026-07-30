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Урбанистика

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На площади Хошимина разобьют сад. Как он будет выглядеть, показал Смольный

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на проведение работ в общественном пространстве у №15 на проспекте Просвещения, где установлен памятник вьетнамскому революционеру и первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Рендерами проекта ведомство поделилось в соцсетях.

ГАТИ
ГАТИ

На территории в тысячу квадратных метров появятся пешеходные дорожки из плитки трех коллекций. Еще здесь высадят более 130 хвойных, кустарников, а также 140 многолетников. Пространство дополнят четыре информационных стенда с фактами о Хо Ши Мине и символами Вьетнама, отмечает ГАТИ.

Тендер на благоустройство скульптурной композиции на площади Хошимина разместили на госзакупках 20 июля. Из него следует, что территорию у памятника Хо Ши Мину приведут в порядок за 8,7 млн рублей из городского бюджета. Подрядчика выберут по итогам конкурса 13 августа. Завершить все работы планируют до 15 октября.

В 2023 году, когда в сквере установили бронзовый памятник Хо Ши Мину высотой 4,5 метра, территорию уже приводили в порядок, а теперь завершают следующий этап работ. Площадь получила название в марте 2025 года в честь вьетнамского города-побратима Петербурга — Хошимина. Города установили связи еще в 1977 году, а в 1978 году улицу Ленинграда назвали в честь вьетнамского лидера.

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