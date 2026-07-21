Площадь имени вьетнамского революционера Хошимина благоустроят в Петербурге

Речь идет о скульптурной композиции рядом с домом №15 на проспекте Просвещения, где установлен памятник вьетнамскому революционеру и первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Подрядчика выберут по итогам конкурса 13 августа. Заказчиком выступает администрация Выборгского района, а финансируется благоустройство за счет городского бюджета. Завершить все работы планируют до 15 октября.

Площадь Хошимина официально появилась в Петербурге в июле прошлого года. Такое название получила территория на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения. В церемонии открытия участвовала супруга генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли. Сам памятник Хо Ши Мину открыли в 2023 году. На торжественную церемонию тогда также приехала делегация из Вьетнама.