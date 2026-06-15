Набережную Нижнего Суздальского озера благоустроят

На территории вдоль озера создадут прогулочную зону с озеленением. Вместо старых и аварийных стволов высадят более тысячи новых деревьев и кустарников. Общая площадь нового газона превысит 3,8 тысячи квадратных метров. Проект предусматривает установку 26 современных светодиодных фонарей. Набережную обустроят деревянными настилами, перильным ограждением, на ее территории появятся скамейки и урны.

Благоустройство Суздальских озер началось в 2020 году. В августе 2021 года в Смольном рассказали о планах создать новое общественное пространство с зонами для прогулок и активного отдыха около Среднего и Нижнего Суздальских озер. К сентябрю 2024 года вице-губернатор Евгений Разумишкин отчитался о благоустройстве Среднего и Верхнего Суздальских озер.