Комплексное благоустройство Суздальских озер в Петербурге планируют завершить в октябре

Как сообщает пресс-служба Смольного, стратегия благоустройства этой территории разработана администрацией Выборгского района совместно с Комитетом по благоустройству.

Предусмотрено обустройство спортивных площадок и детских игровых зон, пешеходных дорожек, а также устройство освещения.

«Суздальские озера — любимое место отдыха петербуржцев. Рядом огромный жилой район. Потребность в благоустроенных общественных пространствах здесь очень велика. Сейчас на озерах ведется масштабная работа. Уже осенью здесь появятся зоны для прогулок, активного отдыха, удобные и комфортные для людей разного возраста», — отметил губернатор Александр Беглов.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году новый облик получат 11 общественных пространств.

Отмечается, что комплексное благоустройство территории Верхнего Суздальского озера было проведено в 2020 году.