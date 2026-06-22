«Город будущего будет очень похож на город настоящего»: Сергей Кузнецов и Мария Элькина — о том, как похорошела Москва и безнадежен ли Петербург

О генезисе архитектуры и вере в чудо

Кузнецов: Многие вещи в нашей жизни базируются на такой категории, как вера, а может быть, даже иллюзия. Вот, например, деньги: они же чего-то стоят только потому, что мы в это верим. Мы очень вероориентированные. С архитектурой — похожая история.

Элькина: Вот эту мысль разверни. Мы как-то ее обсуждали: она понятна, но не очевидна.

Кузнецов: Когда-то я вывел для себя некую схему объяснения архитектуры: чтобы научиться ее понимать, нужно разобраться в ее генезисе. Откуда она взялась? Почему ни у кого из живых существ архитектуры нет, а у людей есть? Отвечая на эти вопросы, часто вспоминают знаменитую триаду Витрувия.

Элькина: Польза, прочность, красота.

Кузнецов: Да. Потом могут сказать: «Под триаду Витрувия попадает и муравейник: он полезный, в меру прочный и вполне красивый». Однако я настаиваю, что это не так. Есть принципиальное отличие. Давайте зададимся вопросами: а как муравейник выглядел тысячу лет назад? Мы бы отличили его от муравейника сегодняшнего?

Элькина: Строго говоря, мы не знаем, как он выглядел тысячу лет назад, но можем предположить, что примерно так же.

Кузнецов: Скорее всего, мы не ошибемся. Очевидно, что архитектура выглядела иначе.

Элькина: Жилища людей на протяжении десятков тысяч лет — до появления цивилизаций и письменности — выглядели примерно одинаково.

Кузнецов: А жилища — это архитектура? Я думаю, что не все созданное руками из некоего материала является архитектурой.