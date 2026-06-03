Строительство концертного зала на Ново-Адмиралтейском острове оценили в 100 млрд рублей

Строительство концертного зала на Ново-Адмиралтейском острове в Петербурге профинансирует ВТБ, на работы направят не менее 100 млрд рублей. Об этом на полях ПМЭФ-2026 сообщил глава банка Андрей Костин.
Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ
Главное сооружение — это концертный зал. Он, конечно, никакой прибыли нам не даст. Наибольшие затраты будут там. Я думаю, они будут не менее 100 млрд рублей — с учетом масштабов строительства и необходимости затрат на выкуп земли и оплаты переноса части того производства, которое там существует, на основную территорию.
Восстановление исторического храма Спаса-на-Водах на острове, по словам Костина, проведут за счет частных пожертвований. На территории также собираются сохранить несколько старых зданий. В них могут разместить музей и другие общественные пространства.
По словам топ-менеджера, говорить о точных объемах строительства на Ново-Адмиралтейском острове пока рано — параметры застройки будут определены после утверждения градостроительной документации.
Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ
Зал будет спроектирован так, чтобы его можно было трансформировать: и под оперу, и под балет, и под симфонические концерты. Он не будет закреплен за одним коллективом или оркестром. Площадка будет доступна и гастролерам, и Мариинскому театру, и Большому, и Эйфману. Площадка будет универсальная для выступления лучших коллективов и нашей страны, и зарубежных.
Ново-Адмиралтейский мост предусмотрен градостроительными планами Петербурга и будет возводиться за счет городского и, вероятно, федерального бюджетов, отметил Костин. При этом город включил его в проект развития Ново-Адмиралтейского острова, которым занимается ВТБ, поскольку новая переправа должна улучшить транспортную доступность территории. Кроме того, рядом планируется станция метро с отдельным выходом к острову.
О том, что храм Спаса-на-Водах — памятник героям Цусимского сражения и русским морякам, построенный в 1911 году и разрушенный в 1932-м, войдет в единое культурное пространство, которое свяжет Мариинский театр, Новую Голландию и Ново-Адмиралтейский остров, в ВТБ рассказали в начале марта.
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