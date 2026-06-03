Строительство концертного зала на Ново-Адмиралтейском острове оценили в 100 млрд рублей

Восстановление исторического храма Спаса-на-Водах на острове, по словам Костина, проведут за счет частных пожертвований. На территории также собираются сохранить несколько старых зданий. В них могут разместить музей и другие общественные пространства.

По словам топ-менеджера, говорить о точных объемах строительства на Ново-Адмиралтейском острове пока рано — параметры застройки будут определены после утверждения градостроительной документации.