Храм Спаса-на-Водах восстановят как часть «Театрального квартала»

Сейчас разрабатывается концепция территории Ново-Адмиралтейского острова и сроки ее реализации. Об этом Собака.ru рассказали в пресс-службе ВТБ, который поддержал инициативу худрука Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева по созданию «Театрального квартала».

По словам представителей ВТБ, в будущем культурном пространстве будут работать два зала на 2500 кресел. Предполагается, что оно примет 3-4 коллектива, а также станет площадкой для приглашенных трупп.

С идеей создания «Театрального квартала» Гергиев выступил на встрече в Кремле с Владимиром Путиным в конце февраля. Худрук предложил назвать квартал именем дирижера Юрия Темирканова, который возглавлял Петербургскую филармонию в 1988–2023 годах.

Позже инициативу прокомментировали в Смольном. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко рассказал, что территория развития протянется от площади Труда и Дворца труда до пересечения Лермонтовского проспекта и Садовой улицы. Речь идет примерно о 12 кварталах в Адмиралтейском районе.