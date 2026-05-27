Облик Академии парусного спорта в Горской показал Смольный

Территория академии включает два учебно-тренировочных корпуса. Корпус «Швертботы и крейсерские яхты» имеет архитектурный акцент в виде маяка. В нем предусмотрены помещения для теоретических занятий и тренировок спортсменов, раздевалки, пункты хранения спортивного инвентаря, тренажерные комплексы. В корпусе «Яхт-клуб» разместят общественные зоны для яхтсменов и гостей, спортивные и учебные залы, переговорные, административные помещения.

Проект комплекса выполнен в современном стиле с отсылкой к морской архитектуре. Для отделки фасадов будут использовать материалы с текстурой натурального дерева и панорамное остекление. Облицовку выполнят из композитных панелей и ламелей, которые устойчивы к морскому климату: они не подвержены коррозии, выдерживают перепады температур, высокую влажность и воздействие солнечных лучей, отмечают в комитете.

В начале весны сообщалось, что сроки строительства Академии парусного спорта сдвинули на два году и работы планируют начать летом 2026 года. Она станет первым объектом курорта «Санкт-Петербург Марина». Площадь комплекса составит около 20 тысяч квадратных метров. Старт работ зависит от завершения инженерной подготовки территории будущего курорта.

Проект, который оценивают в 250 млрд рублей, входит в федеральную программу «Пять морей и озеро Байкал» и направлен на создание современного круглогодичного туристического кластера в Курортном районе Петербурга площадью около 240 гектаров. Новый курорт должен стать местом для активного отдыха, спорта и семейного туризма. Соглашение о работе над проектом подписали еще в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме при участии городских властей, корпорации «Туризм.РФ» и «Яхт-клуба Санкт-Петербурга».