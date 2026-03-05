Курорт в Горской за 250 млрд рублей начнут строить летом 2026 года

Как рассказал «Ведомостям», командор «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров срок сдачи Академии парусного спорта пришлось сдвинуть из-за отсутствия на территории инженерных сетей. По его словам, будущий учебный центр займет 20 тысяч квадратных метров.

На первом этапе построят марину на 400 яхт площадью 30 га и эллинги более чем на 1000 мест для их зимнего хранения. Второй этап предусматривает спортивный кластер на 40 га: каток, экстрим-парк, станции водных видов спорта, теннисные корты и отели. Также в Горской появятся искусственное озеро с системой островов и размещенными на них маякам. Полностью завершить проект рассчитывают к концу 2030 года.

Ожидается, что курорт будет ежегодно привлекать не менее 1,3 млн туристов. Строительство кластера оценивают в 250 млрд рублей, 140 из них планируют привлечь за счет инвестиций. Оставшиеся 70 млрд рублей выделят из федерального и регионального бюджетов.