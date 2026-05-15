Сквер Балабанова может появиться в Петербурге в 2027 году

Проект общественного пространства на 19-й линии Васильевского острова, которое жители предлагают связать с именем режиссера Алексея Балабанова, уже подготовлен, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своих соцсетях. По его словам, благоустроить бульвар планируют в следующем году.
Проект сквера Балабанова разработали с учетом предложений жителей, отмечает вице-губернатор. Сейчас чиновники рассматривают возможность включить в пространство детали, отсылающие к творчеству режиссера. Судя по фотографиям из публикации Разумишкина, сквер могут оформить в стиле киноплощадки: там появятся фотозона с камерой и стулом режиссера.
О том, что памятная локация появится на 19-й линии Васильевского острова, замглавы Василеостровского района Артем Гырла рассказал в октябре прошлого года. За несколько месяцев до этого местные жители предлагали благоустроить сквер на пересечении Смоленки и Уральской улицы. Тогда же вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что городские власти хотят увековечить память о режиссере, но присвоить его имя участку непросто из-за законов о топонимике.
Российский кинорежиссер Алексей Балабанов родился в Свердловске, но свои последние 23 года он прожил Петербурге. В числе его фильмов — кинодилогия «Брат» и «Брат 2», триллер «Груз 200» и комедийный криминальный боевик «Жмурки». Балабанов умер на 55-м году жизни в Сестрорецке. Его похоронили на Смоленском православном кладбище. В июле 2022 года на могиле режиссера появился памятник
