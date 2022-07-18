По словам вдовы вдова режиссера Надежда Балабанова, памятник появился в порядке частной инициативы, хотя власти города предлагали в установке свою помощь. Монумент произвели в мастерских Андрея Руднева, передает 47news.

Памятник представляет из себя гранитный крест, на его постаменте «нацарапана» фамилия Балабанов. По словам вдовы режиссера, на обратной стороне высечено его имя: «Я решила вытесать на камне одну фамилию. Ведь Балабанов — это имя нарицательное». Помимо этого, к кресту приставлена небольшая фотография художника, которую кто-то обмотал небольшим вязаным шарфом.

Автора фильмов «Брат», «Брат-2», «Груз 200» и других картин умер в 2013 году в Сестрорецке от сердечной недостаточности. Его похоронили на Смоленском кладбище по завету режиссера. Все эти годы на могиле стоял простой деревянный крест с фотографией.