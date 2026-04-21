Более 100 новых парков появится в Петербурге

Новые зеленые зоны появятся во всех районах города. В действующий перечень ЗНОП добавят еще 109 территорий. Одновременно власти скорректируют границы и параметры уже существующих парков и скверов, пишет Смольный.

Сейчас в городе насчитывается примерно 8,7 тысячи общественных зеленых пространств. Лидерами по озеленению остаются Петродворцовый, Курортный и Красносельский районы. В то же время в Центральном, Приморском, Невском, Калининском и Кронштадтском районах уровень обеспеченности парками пока ниже нормативного, говорят власти.

Ранее, в июле 2025 года, список ЗНОП уже расширяли: тогда к нему добавили 151 новую территорию, а общая площадь зеленых насаждений увеличилась почти на 300 гектаров. Кроме того, власти Петербурга планируют создать вокруг города и Ленобласти «зеленый пояс», который охватит территорию 172 000 гектар. Соответствующий закон депутаты Заксобрания окончательно приняли 18 марта.