Закон о создании «зеленого пояса» в Петербурге приняли депутаты ЗакСа в первом чтении

Законопроект, наделяющий городское правительство полномочиями по созданию лесопаркового зеленого пояса (ЛЗП) вокруг Петербурга, приняли в первом чтении депутаты Заксобрания. Поправки в Экологический кодекс города внес на рассмотрение губернатор Александр Беглов.

К лесопарковым поясам относятся территории с ограниченным природопользованием, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В них входят леса, водоемы и ландшафты, которые образуют единую экосистему с городом и выполняют санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко заявил, что предлагаемый закон позволит администрации города напрямую согласовывать с федеральными властями создание, изменение границ и упразднение зеленого пояса. По словам Сухенко, законопроект уже направили на рассмотрение в федеральное правительство.

​​«Зеленый пояс» появится на территории Петербурга и Ленобласти и охватит территорию 172 000 га. Впервые предложение о его создании в Петербурге чиновники озвучили в 2017 году. В 2019 году президент Владимир Путин поручил Народному фронту подготовить предложения по созданию зеленых поясов в российских регионах. В октябре прошлого года в Петербурге прошли общественные слушания по созданию лесопаркового пояса.