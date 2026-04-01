ВТБ построит культурное пространство на Ново-Адмиралтейском острове

«<...> У нас с губернатором большие планы как по развитию транспортной инфраструктуры, так и других проектов. В частности, планируем создать новый крупный культурный центр на территории Ново-Адмиралтейского острова, потому что Петербург часто называют культурной столицей России. Будем работать и на этом направлении тоже», — заявил 31 марта глава ВТБ.

В ответ на слова руководителя банка Владимир Путин выразил надежду, что город всегда будут считать культурной столицей России.

Соглашение о строительстве комплекса председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Петербурга Александр Беглов подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

Концертный комплекс на Ново-Адмиралтейском острове войдет в единое культурное пространство «Театральный квартал», создать который предложил режиссер Валерий Гергиев. Проектом предусмотрены два зала общей вместимостью около 2,5 тыс. зрителей. Ожидается, что площадка станет базой для 3-4 коллективов и будет принимать гастрольные труппы.

В «Театральный квартал», как рассказали в ВТБ, также войдет восстановленный храм Спаса-на-Водах — памятник героям Цусимского сражения и русским морякам, построенный в 1911 году и разрушенный в 1932-м.