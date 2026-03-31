У гостиницы «Охтинская» построят культурное пространство

Распоряжение о старте планировки участка в границах Большеохтинского проспекта, проспекта Шаумяна и улицы Помяловского с примыкающей территорией Якорной улицы и территорией гостиницы «Охтинская» появилось на сайте Комитета по градостроительству. Среди зданий, которые планируют построить на территории, — «объект культурно-досуговой деятельности».

Согласно классификации, к постройкам такого типа относятся музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии, концертные залы и планетарии. Что конкретно из этого списка появится на участке, пока неизвестно. Первый этап проекта планировки должны подготовить к 30 июня, второй — к 30 ноября.

Ранее депутат Заксобрания Андрей Соловьев рассказал о предложении местных жителей по установке колеса обозрения у гостиницы «Охтинская». Идею он озвучил на заседании городского правительства. Глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов заявил, что комитет готов рассмотреть ее, если колесо привлечет инвесторов и улучшит пространство на Малой Охте.