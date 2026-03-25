Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • News
Город

Поделиться:

Еще одно колесо обозрения могут установить в Петербурге

Оно привлечет в город больше туристов, уверены в ЗакСе.

Aleksandr Borovikov / Shutterstock

О предложении местных жителей по установке колеса обозрения у гостиницы «Охтинская» рассказал на заседании городского правительства депутат Заксобрания Антон Соловьев.

Парламентарий считает, что новый аттракцион в Красногвардейском районе «бы стать еще одной точкой притяжения для туристического потока», пишет «Фонтанка». По словам депутата, предложение уже звучало на прямой линии российского президента. Глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов сообщил, что ранее не слышал о такой инициативе. При этом он заявил, что комитет готов рассмотреть идею, если ее реализация привлечет инвесторов и улучшит пространство на Малой Охте.

В 2025 году на Крестовском острове в парке «Диво Остров» установили новое колесо обозрения, его высота составляет 70 метров. В конце января этого года в СМИ сообщили, что аттракцион продают на Avito за 60 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: