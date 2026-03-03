Подготовка участков под новые башни «Газпрома» продолжается

В качестве максимального срока проектирования в документах значится 2026 год, а строительства самих небоскребов — 2033-й.

Проект планировки территории разработан в границах улиц Высотная, Бобыльская, Водная, Береговая, а также Полевого переулка. Помимо офисных помещений, в небоскребах планируют разместить культурные пространства и спортивные сооружения. В их числе — галереи и спортзалы, бассейны и музеи.

Высота «Лахта-2» и «Лахта-3» составит 555 и 703 метра. Чиновники считают, что новые небоскребы смогут «преобразовать историческую окраину города в деловой район будущего». Однако некоторые петербуржцы выступают против их строительства, так как считают, что башни могут испортить исторический силуэт города.