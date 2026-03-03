В Горской проектируют территорию в 240 га под туристический кластер

На уведомления об изменениях в проекте обратил внимание «Деловой Петербург». Согласно документам, опубликованным на сайте комитета по градостроительству и архитектуре, в прибрежной зоне Невской губы власти пересматривают параметры двух участков.

Территория одного из них ограничена акваторией водоема, Приморским шоссе, проектируемой магистралью № 3 и улицами Приморского района. На участке разместят объекты водного спорта, гостиницы, торгово-деловые и культурные центры, заведения общепита и коммунальную инфраструктуру. Общая площадь застройки — 1,5 млн квадратных метра. Также предусмотрены автобусный парк на 300 машин, ливневые очистные сооружения мощностью 10 тысяч куб. м в сутки и две подстанции от 110 кВ.

В соседнем квартале площадью 36,7 гектар, помимо коммунальных объектов, сооружений для водного спорта и заведений общепита, запланированы причалы для маломерных судов.

Корректировку в проекте планирования территории инициировали связанные с «Газпромом» компания ООО «Горская» и «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Она стала одной из крупнейших в Приморском районе за последние годы.

Планировка территории связана с проектом туристического кластера «Санкт-Петербург Марина», представленным на ПМЭФ-2024. Соглашение о первом этапе проекта подписали на ПМЭФ-2025 глава комитета по инвестициям Иван Складчиков и директор ООО «Горская» Владимир Любомиров.



Проект туристического кластера в Приморском районе анонсировали в 2022 году, тогда его оценили в 10 миллиардов рублей. Первую версию проекта планировки территории Смольный утвердил летом 2025 года.