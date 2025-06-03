Смольный утвердил проект планировки территории туристического кластера «Горская»

Как сообщили в пресс-службе Смольного, вдоль берега также планируют развернуть природно-экологический тематический парк. На территории кластера разместят гостиницы, объекты общественного питания и торговли, музеи, выставочные залы, инженерная инфраструктура и автостоянки.

Транспортную доступность будут обеспечивать семь проездов. Как отметил губернатора Петербурга Александра Беглова, проект дополнительно привлечет в город 1,3 млн гостей в год, а также будет создано около 7000 рабочих мест.

Искусственное озеро, система островов и маяки: что планируют создать в туристическом кластере «Горская». Эта концепция — отсылка к традиционной для города морской тематике. Также на территории курорта «Санкт-Петербург марина» появятся всесезонные спортивные объекты, павильоны с секциями для занятий разными видами спорта, в том числе на участке планируют открыть академию парусного спорта с возможностью для занятия детей.

Напомним, реализацию проекта по строительстве курорта «Санкт-Петербург Марина» начнут в 2025 году. Планируют, что запустят в работу проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры для всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина» на территории курорта «Горская». На площади более 160 гектаров разместят общественные зоны с ресторанами и кафе, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт, судов и другое.