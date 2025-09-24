Строительство концертного зала для musicAeterna Теодора Курентзиса на Ново-Адмиралтейском острове потребует переноса части производства

По словам генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрея Пучкова, будущий культурный кластер для musicAeterna будет занимать лишь часть действующего завода «Адмиралтейские верфи». Речь идет о территории, которая на сегодняшний день практически не используется.

«Основное производство находится на двух других участках, принадлежащих Адмиралтейским верфям: они продолжают заниматься операционной деятельностью», — пишет «Деловой Петербург» со слов гендиректора ОСК.

Пучков также отметил, что для реализации проекта не потребуется закрывать завод. Адмиралтейские верфи располагаются на 70 га земли, концертный зал построят на небольшой части в 15 га.

В июне 2024 года стало известно, что в Петербурге построят новый концертный комплекс на «Адмиралтейских верфях». По словам губернатора Александра Беглова, он станет «настоящим подарком Петербургу» и «новым символом города 21 века». По данным «Фонтанки», его строят для musicAeterna Теодора Курентзиса.

В июне 2025 года говорили, что концертный комплекс обойдется в за 1 млрд евро и построят его к 2030 году. Площадку планирует возводить ВТБ на Ново-Адмиралтейском острове. Сейчас банк решает вопрос с выкупом земли у города и рассматривает проекты, поступившие от итальянских и китайских компаний.