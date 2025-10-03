Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

Эксклюзив! Посмотрите, каким будет новое многофункциональное пространство «Среда» на Васильевском острове

Камерное многофункциональное пространство «Среда» откроют зимой в особняке Сысоева на 9-й линии Васильевского острова, д. 60. Историческое здание станет местом для встреч, отдыха и культурных мероприятий. Во дворе обустроят общественную зону с террасами. Среди резидентов — второй ресторан Tiger Lily, ресторан высокой кухни Patu 11/08 с блюдами из мяса и рыбы сухого вызревания, семейными соленьями в raw-версии и другие.

Предоставлено пресс-службой пространства "Среда"
Предоставлено пресс-службой пространства "Среда"
Предоставлено пресс-службой пространства "Среда"

«Среда» — это камерное многофункциональное пространство, которое выстроено по принципу сообщества, где резиденты объединены интересными концепциями и общей целевой аудиторией. Главным центром притяжения станет двор — общественная зона для резидентов и гостей с террасами кафе и местами для отдыха.

Среди резидентов будет вторая точка ресторана Tiger Lily в Петербурге, которую откроют в зале площадью 400 квадратных метров с потолками более 6 метров, большими арочными окнами, панорамным остеклением в пол и открытым летним балконом. Заработает ресторан высокой кухни Patu 11/08, с открытым огнем для блюд на гриле, отдельным разделом raw (от тартаров до крудо), мясом и рыбой сухого вызревания, семейными соленьями, а также цветочный салон Santa Rosita с «латиноамериканским характером» и виниловой музыкой, экологичная студия окрашиваний и ухода Natulique (официальный представитель одноименного датского бренда в России). 

В остальных помещениях планируют разместить wellness-студии, шоурумы одежды и аксессуаров и коктейльный бар. Пока эти пространства вакантны для потенциальных резидентов. 

Над проектом работает собственник особняка Сысоева при участии команды кураторов. Этапы реконструкции и приспособления длились два года. По сути здание получило новую жизнь: усиливали перекрытия и фасады, устанавливали новые инженерные системы. И хотя за свою историю здание многократно перестраивалось и во многом утратило историческую ценность, все, что сохранилось, было бережно восстановлено. 

Стать частью проекта можно, связавшись с кураторами здесь.

