Что Петербург мог бы перенять у Самары? Объясняет архитектурный критик Мария Элькина

Как, наверное, и многие петербуржцы, я привыкла смотреть на другие города слегка снисходительно. Умные люди и так бы мне сказали, что это недальновидно и попросту нелепо, но по-настоящему учит только собственный опыт. Я это все к тому, что последние выходные провела в Самаре, от которой не ждала совершенно ничего, кроме арт-объекта «Облачные дома» Андрея Сяйлева на острове Проран.

Оказалось, что Самара — в некотором роде идеал современного мегаполиса. Конечно, не во всем. Здесь удивительно неудачная современная застройка — не лучше, чем везде. Есть метро, но не совсем удобное, так что дорожные заторы давно стали неотъемлемой частью будней. Наследие сохраняют так себе, честно говоря — не катастрофически плохо, но далеко не блестяще. На руинах некоторых старинных деревянных домов прорастает трава, какие-то из легендарных местных модерновых зданий отреставрированы не особенно аккуратно. Всюду пластиковые стеклопакеты, придающие пейзажу оттенок дешевой вульгарной утилитарности. Словом, никаких розовых очков на мне нет, я прекрасно вижу, что Самара не избежала ни глобальных, ни типично российских урбанистических проблем.