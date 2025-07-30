Смольный хочет выгнать яхт-клуб с Петровского острова через суд

В иске упоминают, что территория по адресу: Петровская коса, 9, закреплен именно за «Олимпийскими надеждами». При этом, на земельном участке «без законных на то оснований» находятся контейнеры (рундуки) для хранения инвентаря в количестве 89 штук. Чужое имущество мешает готовить будущих спортсменов, а также «создает угрозу антитеррористической безопасности».

В адрес яхтсменов направляли досудебные претензии с требованием освободить земельный участок, но этого не произошло. Поэтому подведомственное комитету по спорту учреждение требует, чтобы яхт-клуб в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу освободил земельный участок. Также учреждение просит суд наложить штраф в размере 50 000 рублей в случае неисполнения решения в установленный решением срок, а в случае дальнейшего неисполнения — 100 000 в месяц.

Напомним, на строительство нового яхт-клуба потратят 21,2 млрд рублей. В эту сумму входит проектирование и строительство нового яхт-клуба на Петровской косе, 9 с 2025 по 2029 годы. Начало строительства запланировано на 2026 год. Как следует из документов, речь идет не только о реконструкции нынешнего яхт-клуба, а о строительстве нового физкультурно-спортивного и рекреационного кластера.