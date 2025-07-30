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Смольный хочет выгнать яхт-клуб с Петровского острова через суд

В адрес РОО «СК Яхтсменов СПБ.РЯК» поступило исковое заявление от СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды» (подведомственное учреждение комитета по спорту) в Петроградский районный суд. В документе требуют, чтобы речной яхт-клуб течение 10 календарных дней (с момента вступления в силу решения суда) освободил земельный участок.

Stanislav71 / Shutterstock.com

В иске упоминают, что территория по адресу: Петровская коса, 9, закреплен именно за «Олимпийскими надеждами». При этом, на земельном участке «без законных на то оснований» находятся контейнеры (рундуки) для хранения инвентаря в количестве 89 штук. Чужое имущество мешает готовить будущих спортсменов, а также «создает угрозу антитеррористической безопасности».

В адрес яхтсменов направляли досудебные претензии с требованием освободить земельный участок, но этого не произошло. Поэтому подведомственное комитету по спорту учреждение требует, чтобы яхт-клуб в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу освободил земельный участок. Также учреждение просит суд наложить штраф в размере 50 000 рублей в случае неисполнения решения в установленный решением срок, а в случае дальнейшего неисполнения — 100 000 в месяц.

Напомним, на строительство нового яхт-клуба потратят 21,2 млрд рублей. В эту сумму входит проектирование и строительство нового яхт-клуба на Петровской косе, 9 с 2025 по 2029 годы. Начало строительства запланировано на 2026 год. Как следует из документов, речь идет не только о реконструкции нынешнего яхт-клуба, а о строительстве нового физкультурно-спортивного и рекреационного кластера.

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