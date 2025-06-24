Какой яхт-клуб нужен Петербургу? Рассуждают урбанисты, яхтсмены, архитектор и геоаналитик

В 2026 году власти Петербурга планируют начать реконструкцию яхт-клуба на Петровской косе. На территории разместят тренировочные базы, музей, учебно-методический корпус и многофункциональный комплекс с эллингом. Яхтсмены опасаются, что место застроят паркингами, гостиницами и бизнес-центрами, и просят привлечь их к разработке концепции спортивного кластера. Собака.ru узнала у экспертов — яхтсменов, урбанистов, архитектора и геоаналитика — какой наиболее эффективный сценарий для развития территории яхт-клуба они видят.
Георгий Снежкин
Сооснователь архитектурного бюро «Хвоя»:
«Яхт-клуб — это в первую очередь объединение яхтсменов. Сообщество составляет собой и школу, и парусный флот. В определенном смысле это объект нематериального наследия, достойный сохранения и всяческой заботы. Вместо этого парусному сообществу предписывают покинуть место, где клуб был прописан без малого сто лет.
Формально яхт-клуб планируют реконструировать под студенческий центр парусного спорта. Но из представленных схем можно сделать вывод о коммерческом использовании территории. На плане мы видим заглубленные паркинги суммарной вместимостью 500 машиномест, не совсем понятные многоэтажные объемы, напоминающие скорее отель и невнятное озеленение. При этом количество мест для лодок на воде не увеличивается, а на земле и вовсе сокращается. Для парусного спорта принципиально иметь возможность хранить и обслуживать лодки зимой там же, где они спускаются на воду и используются в навигацию. Как решаются эти проблемы в представленном проекте — непонятно. Почему яхтсменов нужно выгонять из яхт-клуба — тоже совершенно неясно. Если смотреть на ситуацию шире, видны еще не упущенные возможности использования оконечности Петровской косы всеми заинтересованными сторонами.
Детские и студенческие школы и секции прекрасно ужились бы с существующим сообществом. Опытные яхтсмены могли бы передавать свои умения и навыки всем желающим, как зимой на суше, так и в навигацию на воде, для чего реально использовать и клубный флот. А город мог бы получить красивое и насыщенное пространство, место встречи с морем и парусом, парк у залива, где приятно гулять всей семьей, отправляться на морскую прогулку или просто встречать закат».
Никита Бриллиантов
Член Санкт-Петербургского речного яхт-клуба с 1988 года:
«Петербургу нужен не один яхт-клуб, а много — в советское время их было более 30. С момента распада СССР почти все были закрыли, землю продали и застроили элитным жильем. Сегодня работают буквально единицы, где в лучшем случае есть моторные яхты. Один из них — Санкт-Петербургский речной яхт-клуб. В нем базируются преимущественно парусные яхты. Он расположен недалеко от станции метро “Крестовский остров” и потенциально доступен для всех слоев населения.
Сегодня территория нуждается в благоустройстве и озеленении. Необходимо отремонтировать главное здание и помещение детской парусной школы, восстановить дом Ропса с садом, а также снесенный по решению суда в прошлом году эллинг для ремонта яхт в технической зоне, открыть детскую и спортивные площадки, добавить больше мест общего пользования — здесь банально не хватает туалетов.
Яхт-клуб — это плоскостное сооружение. Не нужно многоэтажное строительство, всегда можно обойтись модульным. На всей территории должны размещаться парусные яхты. В 2020 году по распоряжению прокуратуры буквально за два дня убрали все понтоны — их необходимо установить обратно. К сожалению, пока понтоны восстановлены лишь частично — этого недостаточно для такого мегаполиса, как Петербург».
Алексей Онацко
Партнер и R&D директор Urban Context:
«Мы с коллегами из АБ “Хвоя” неоднократно обсуждали развитие территории на Петровской косе. И даже сделали эскизный архитектурный проект с расчетами потенциала преображения яхт-клуба в современное общественное пространство, посвященное всему, что связано с водным спортом и романтикой волн. Такого места Петербургу очень не хватает, а это корни города, его ДНК.
Самый эффективный сценарий развития — оставить титульной функцией места водный спорт. Для этого необходимо развивать инфраструктуру яхтенных стоянок, хранения, обслуживания и обучения. Дополнением могли бы стать качественные и деликатно интегрированные в проект коммерческие функции: гастрономические, торговые, банные, событийные, велнес, гостиничные и прочие. Вместе это рождает насыщенный кластер с особенным характером Петербурга, где город встречается с морем».
Анна Носова
Директор территориальных проектов и GR парусного сообщества «Силы ветра»:
«Думаю, территория на Петровской косе должна быть многофункциональной. Это место, где можно заняться яхтингом, побыть с детьми и просто хорошо провести время. Самое оптимальное решение — сделать якорным проектом яхт-клуб с функцией досугового центра. При этом необходимо предусмотреть зоны для семейного отдыха, проведения мероприятий. Важно их организовать так, чтобы разные целевые аудитории не мешали друг другу: например, построить удобные парковки для судов.
У Петровской косы есть своя идентичность. Раньше, например, здесь работала Ленинградская экспериментальная судоверфь, где строили спортивные суда, производили альпинистское снаряжение и инвентарь. Можно сохранить историческую память с помощью открытого музея о Петербурге как морской столицы России. Место должно стать узнаваемым, например, как Новая Голландия».
Денис Струков
СЕО «Геоинтеллект»:
«Трудно представить более подходящее место для яхт-клуба, чем Петровская коса. Похожих по ландшафту и инфраструктуре для него в Петербурге, скорее всего, не найти. Для эффективного развития территории необходимо обновить инфраструктуру, расширить спектр услуг, связанных с яхтенным спортом.
Данные сервиса для геоаналитики "Геоинтеллект", которым пользуются многие девелоперы, ритейлеры и малый бизнес по всей России, показывает: в зоне 10-минутной транспортной доступности к яхт-клубу проживает население на 69% более платежеспособное, чем в среднем по городу. Есть потенциал к новому строительству и нехватка гастропроектов.
Мне кажется, на Петровской косе важно сохранять и развивать традицию — обучение детей яхтингу. Сюда часто с соседних районов возили ребят в школу, где на воде безопасно рассекали маленькие парусники — "ялики". Это стало символом места, полное романтизма».
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