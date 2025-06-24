Какой яхт-клуб нужен Петербургу? Рассуждают урбанисты, яхтсмены, архитектор и геоаналитик

Георгий Снежкин

Сооснователь архитектурного бюро «Хвоя»:

«Яхт-клуб — это в первую очередь объединение яхтсменов. Сообщество составляет собой и школу, и парусный флот. В определенном смысле это объект нематериального наследия, достойный сохранения и всяческой заботы. Вместо этого парусному сообществу предписывают покинуть место, где клуб был прописан без малого сто лет.

Формально яхт-клуб планируют реконструировать под студенческий центр парусного спорта. Но из представленных схем можно сделать вывод о коммерческом использовании территории. На плане мы видим заглубленные паркинги суммарной вместимостью 500 машиномест, не совсем понятные многоэтажные объемы, напоминающие скорее отель и невнятное озеленение. При этом количество мест для лодок на воде не увеличивается, а на земле и вовсе сокращается. Для парусного спорта принципиально иметь возможность хранить и обслуживать лодки зимой там же, где они спускаются на воду и используются в навигацию. Как решаются эти проблемы в представленном проекте — непонятно. Почему яхтсменов нужно выгонять из яхт-клуба — тоже совершенно неясно. Если смотреть на ситуацию шире, видны еще не упущенные возможности использования оконечности Петровской косы всеми заинтересованными сторонами.

Детские и студенческие школы и секции прекрасно ужились бы с существующим сообществом. Опытные яхтсмены могли бы передавать свои умения и навыки всем желающим, как зимой на суше, так и в навигацию на воде, для чего реально использовать и клубный флот. А город мог бы получить красивое и насыщенное пространство, место встречи с морем и парусом, парк у залива, где приятно гулять всей семьей, отправляться на морскую прогулку или просто встречать закат».