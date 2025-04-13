18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

На Суздальских озерах хотят построить спортивный кластер

Комплекс намереваются открыть для всех желающих заниматься массовыми видами спорта. В планах — возведение стрелкового комплекса, теннисного клуба, ледовой арены, медицинской клиники и общежития для спортсменов и тренеров.

vserg48/shutterstock

Такая инициатива поступила от инвестора во время обсуждения проекта новых правил землепользования и застройки. Предполагается, что на территории кластера смогут одновременно заниматься более 10 тыс. спортсменов.

«Предусмотрено строительство комплекса спортивных сооружений, объединённых в единый кластер, позволяющий заниматься разными видами спорта, такими как: акробатика, спортивная и художественная гимнастика, пулевая стрельба, стрельба из лука, хоккей, керлинг, фигурное катание, конькобежный спорт, теннис, сквош», — говорится в документе КГА.

Ранее мы писали о том, что пятизвездочный курортный кластер появится в Рощино. На территории появятся SPA, спортивные и детские площадки, рекреационные зоны, клиника превентивной медицины и другие инфраструктурные объекты.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: