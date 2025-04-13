На Суздальских озерах хотят построить спортивный кластер

Такая инициатива поступила от инвестора во время обсуждения проекта новых правил землепользования и застройки. Предполагается, что на территории кластера смогут одновременно заниматься более 10 тыс. спортсменов.

«Предусмотрено строительство комплекса спортивных сооружений, объединённых в единый кластер, позволяющий заниматься разными видами спорта, такими как: акробатика, спортивная и художественная гимнастика, пулевая стрельба, стрельба из лука, хоккей, керлинг, фигурное катание, конькобежный спорт, теннис, сквош», — говорится в документе КГА.

Ранее мы писали о том, что пятизвездочный курортный кластер появится в Рощино. На территории появятся SPA, спортивные и детские площадки, рекреационные зоны, клиника превентивной медицины и другие инфраструктурные объекты.