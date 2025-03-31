Пятизвездочный курортный кластер появится в Рощино

Реализация пройдет в несколько этапов. Первый планируют завершить уже в 2025 году. А полностью достроить проект должны к 2026 году. Над архитектурной концепцией работает бюро GAFA.

Курортный кластер на 17,6 га появится у Линдуловской рощи в Выборгском районе Ленинградской области. «Восемь корпусов апартаментов и четыре сервисных корпуса разместятся на территории 17,6 га», — рассказал заявил соинвестор и акционер проекта Георгий Рыков для «Интерфакса».

Общая площадь строительства превысит 100 тысяч квадратных метров. На территории появятся SPA, спортивные и детские площадки, рекреационные зоны, клиника превентивной медицины и иные инфраструктурные объекты.

Курортом будет управлять Cosmos Group. Отель планируют запустить в эксплуатацию одновременно с апартаментами. А вот оператор для клиники превентивной медицины еще не определен.

Напомним, о планах строительства курортного кластера стало известно еще в июле 2023 года. Тогда говорили, что центр будет с медицинским уклоном. Завершить реализацию проекта планировали за три года, потратить на строительство — 10 млрд рублей.