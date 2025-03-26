Планетарий и пассаж в «Лахта центре» планируют открыть летом

Планетарий и внутренний променад в многофункциональном здании (МФЗ) на территории «Лахта Центра» (там же находятся штаб-квартира «Газпрома») станут доступны для петербуржцев летом 2025 года, сообщил для «Ведомостей Северо-Запад» заместитель председателя правления — начальник департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

Планетарий находится на пятом этаже МФЗ в помещении в форме шара диаметром 19 метров. Зал сможет вмещать до 100 человек. Внутри установлены откидывающиеся кресла.

Сейчас посетители могут пройти по южной и восточной набережной. По словам Куприянова, в компании рассматривают новые формы активности для открытых набережных. Например, на них могут установить стационарные музыкальные колонки для танцевальных занятий.

Напомним, в начале февраля заработала самая высокая смотровая площадка в Европе. Посетителям также проводят экскурсии по общественным пространствам «Лахта Центра».