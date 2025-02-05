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Урбанистика

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«Лахта Центр» открывают для петербуржцев

Посетителям проведут экскурсию по общественным пространствам «Лахта Центра», в том числе по самой высокой в Европе видовой площадке. Первые билеты от 1200 рублей уже доступны онлайн.

Shutterstock.com

Попасть на экскурсию в небоскреб можно по билетам, которые продают на сайте «Лахта Центра». Нужно выбрать свободные временные слоты (ближайшие есть на 7 февраля). Билеты необходимо купить заранее, ведь приобрести их на месте не получится.

Стоимость билетов стартует от 1200 рублей (для льготных категорий граждан). Есть билеты по 1500 рублей (в будние дни) и по 1700 (в выходные). Также есть ограничение — не более пяти билетов в одни руки. С собой просят иметь паспорт, а также документ, подтверждающий льготу.

Как пишет «Фонтанка», посетители смогут посмотреть общественные пространства на третьем и четвертом этажах «Лахта Центра», а также две обзорные площадки — на 83-м этаже (345 метров) и 86 этаже (365 метров). Посетить их можно только в составе экскурсионных групп, индивидуальные экскурсии пока не предусмотрены.

Издание также сообщает, что в проекте пространства предусмотрен видовой ресторан на 75 этаже. К моменту запуска экскурсий он работать не будет. Однако в башне работает кафейны в арке — на втором рядом со входом № 12.

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