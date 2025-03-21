Запуск оранжереи Таврического сада перенесли на 2026 год

Как рассказали 78.ru в комитете по инвестициям, помимо более тщательных работ по исследованию потребовалось также определить границы объекта археологического наследия. Объектом наследия считаются фундаменты оранжерейного комплекса конца ХVIII — первой половины ХХ века.

На сегодняшний день продолжают вести работы по реконструкции. Строительно-монтажные работы завершены на 80%. Специалисты уже отреставрировали и установили историческую ограду, а сейчас ведут наземную прокладку временных тепловых сетей.

Планировалось, что реконструкцию завершат к апрелю 2025 года, а первых посетителей собирались принять в июле 2025 года. В обновленном Таврическом саду появятся тропическая оранжерея и ресторан (площадью 1,2 тысяч квадратных метров), балетная студия (1,6 тысяч квадратных метров), выставочный зал для предметов живописи и графики (1 тысяча квадратных метров), театрально-концертный зал (1,3 тысячи квадратных метров), кактусовая и выставочная оранжереи, детский центр и гастрономическое пространство, кинолекционный зал, еще один выставочный зал для крупногабаритных предметов.

Напомним, Смольный с Фондом социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение, по которому руины построек 1970-х годов передали фонду. На этом месте неоднократно перестраивались оранжереи конца XVIII века. С 1990-х теплицы были заброшены.