Проект реконструкции оранжерей Таврического сада представили на ПМЭФ-2023

В презентации проекта, представленной на стенде Санкт-Петербурга в рамках петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2023, указано, что в Таврическом саду будут строить 14 корпусов высотой один-два этажа общей площадью 13,3 тысяч квадратных метров.

В описании проекта также сказано, что реализация пройдет в три этапа. В первый пройдет реконструкция административных корпусов на углу Кирочной и Потемкинской улиц. Второй этап отведут под возведение семи корпусов, в том числе обновление входной группы в Таврический сад. Остальные здания будут реконструировать в рамках третьего этапа реализации проекта. Вход сохранится со стороны Таврического сада, с Потемкинской и со Шпалерной улиц, пишет «Деловой Петербург».

В обновленном Таврическом саду появятся тропическая оранжерея и ресторан (площадью 1,2 тысяч квадратных метров), балетная студия (1,6 тысяч квадратных метров), выставочный зал для предметов живописи и графики (1 тысяча квадратных метров), театрально-концертный зал (1,3 тысячи квадратных метров), кактусовая и выставочная оранжереи, детский центр и гастрономическое пространство, кинолекционный зал, еще один выставочный зал для крупногабаритных предметов.

Напомним, Смольный с Фондом социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение, по которому руины построек 1970-х годов передали фонду. На этом месте неоднократно перестраивались оранжереи конца XVIII века. С 1990-х теплицы были заброшены.