Эмоциональное техно — фирменный стиль московской архитектуры? Мария Элькина объясняет, чем он хорош и почему его авторов все равно не возьмут в будущее

Московская архитектура за последние 15 лет совершила эволюцию: произошел существенный переход качества в количество. Дело не в том, что в столице появились достойные сооружения, их и раньше было не так мало. Речь о гораздо более масштабной перемене: почти все московские стройки последнего времени ведутся в большей или меньшей степени по удачным авторским проектам.

И да, Сергей Кузнецов совершенно прав, у этих современных зданий есть нечто общее, что позволяет считать их частью некоего поддающегося анализу феномена. Уже сейчас можно себе представить, какую роль отведет ему будущее.

Одна из российских традиций состоит в том, чтобы ретроспективно привязывать архитектуру к политической эпохе. Все, что построено с середины 1930-х до середины 1950-х называют сталинским ампиром, хоть ампира в нем не так и много. Типовые дома позднего советского времени условно делятся на хрущевки и брежневки. Уж не говоря о том, что среди русского барокко различают елизаветинское и петровское. Значит ли это, что архитектурный стиль 2020-х тоже рифмуется с неким более масштабным политическим явлением? Я бы сказала, что нет. Просто потому, что у современной России нет внятной политики в области архитектуры, а есть, скорее, хронический дефицит качества, который удалось преодолеть в отдельно взятом городе. Другое дело, это не отменяет — и даже усиливает — тот факт, что господствующий архитектурный стиль отражает так или иначе состояние социума.