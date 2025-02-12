В Казани построили лучшее здание в России за последние 30 лет — уверена Мария Элькина. И объясняет, чему Петербургу стоит поучиться

Звучит невероятно, но, кажется, лучшее здание в истории современной России достроили к началу 2025 года в Казани. Японское бюро Kengo Kuma & Associates в партнерстве с российским Wowhaus выиграли международный конкурс на Татарский театр имени Галиасгара Камала в начале 2022 года. Их проект, вопреки всему, блестяще воплотили в жизнь, в чем-то даже интереснее, чем планировали.

Это, мне кажется, очень по-русски. На протяжении более 20 лет проекты заметных общественных зданий реализовывали с трудом: медленно, сложно и редко в соответствии с авторским замыслом. Ни одного знакового здания — чтобы без всяких «но» — за множество попыток так и не построили. Череда неудач началась со второй сцены Мариинского театра в Петербурге. Одно время ее планировали соорудить по проекту экспрессивного калифорнийца Эрика Мосса в виде ледяных глыб, потом — француза Доменика Перро — с золотистым куполом, метафорически представляющем собой «платье императрицы». В итоге получилось что-то среднее между провинциальным театром и торговым центром в спальном районе. И это первое разочарование как будто бы отбросило тень на все, что дальше делали в Петербурге и в других городах.