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Урбанистика

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Смольный одобрил благоустройство набережной Матисова острова

Согласование работ проведут по аналогии с благоустройством на набережной реки Карповки. С 2022 года местные жители и волонтеры высаживали на острове именные кусты роз.

Sergey_Bogomyako/shutterstock

«Благодаря вам у нашего прекрасного Петербурга появится чудесная отремонтированная набережная!!! Причём совсем рядом с любимейшим Мариинским театром. Надеюсь, посещение летних спектаклей теперь будет сопровождаться цветочной прогулкой на нашем общем Острове роз», — написала в своих социальных сетях инициатор проекта Анна-Мария Матис.

Как отмечается на сайте проекта, за два года в нём приняли участие свыше 1 тыс. человек. В июне 2023 года было высажено 500 кустов роз, почти по всей длине острова. В 2024 году активисты начали кампанию по озеленению окон с фасадной стороны домов. В том же году на набережной установили ангела в память о петербургском скульпторе Романе Шустрове, погибшем в пандемию.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге парк Сахарова благоустроят за полмиллиарда рублей. Работы должны провести до октября 2025 года.

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