В Петербурге парк Сахарова благоустроят за полмиллиарда рублей

Речь идет о переустройстве зелёных насаждений в парке, а также обустройстве общественных пространств и сопутствующей инфраструктуры. В рамках первого этапа планируется благоустроить основную территорию парка — 23 га, в рамках второго — 3,17 га в западной части. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В парке запланирована реализация участков различного назначения, в том числе пешеходных маршрутов, озеленения, а также установки детского игрового и спортивного оборудования. Будут предусмотрены уличные мебельные элементы, устройства для вертикального и цветочного оформления, навесы и малые архитектурные формы. Также планируется установить газонное ограждение и городские скульптуры, которые не имеют отношения к увековечиванию памяти.

Работы будут проводиться поэтапно, что потребует временного закрытия парка. В течение периода до июля запланированы демонтаж старых конструкций, вырубка деревьев и обустройство новых дорожек и площадок. До 1 сентября предполагается реализовать дренажные системы и высадить все растения, включая газон. Осенью будет завершено обустройство площадок и установка малых архитектурных форм.

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