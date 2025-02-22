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В Петербурге парк Сахарова благоустроят за полмиллиарда рублей

Власти объявили конкурс на первый этап благоустройства в Калининском районе. Работы должны провести до октября 2025 года. Начальная цена — 527,6 млн рублей, это один из самых дорогих проектов на данный момент.

KirShu/shutterstock

Речь идет о переустройстве зелёных насаждений в парке, а также обустройстве общественных пространств и сопутствующей инфраструктуры. В рамках первого этапа планируется благоустроить основную территорию парка — 23 га, в рамках второго — 3,17 га в западной части. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В парке запланирована реализация участков различного назначения, в том числе пешеходных маршрутов, озеленения, а также установки детского игрового и спортивного оборудования. Будут предусмотрены уличные мебельные элементы, устройства для вертикального и цветочного оформления, навесы и малые архитектурные формы. Также планируется установить газонное ограждение и городские скульптуры, которые не имеют отношения к увековечиванию памяти.

Работы будут проводиться поэтапно, что потребует временного закрытия парка. В течение периода до июля запланированы демонтаж старых конструкций, вырубка деревьев и обустройство новых дорожек и площадок. До 1 сентября предполагается реализовать дренажные системы и высадить все растения, включая газон. Осенью будет завершено обустройство площадок и установка малых архитектурных форм.

Ранее мы показывали, как будет выглядеть благоустроенный сквер Соловьёва-Седого на Невском проспекте.

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