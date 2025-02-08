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Урбанистика

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Показываем, как будет выглядеть благоустроенный сквер Соловьёва-Седого на Невском проспекте

Он будет выполнен в форме скрипичного ключа. Начальная цена контракта — 23 703 173 рублей. Все работы должны закончить до 30 июня 2025 года.

фото: сайт Госзакупок
фото: сайт Госзакупок
фото: сайт Госзакупок
фото: сайт Госзакупок

Пешеходные дорожки будут с рисунком мощения в виде клавишей фортепиано, а в полимерном покрытии будет силуэт рояля. Таким образом авторы хотят отобразить наследие и память композитора Василия Соловьёва-Седого. Эти данные следуют из материалов Госзакупок.

Кроме того, в обновлённом сквере появятся скамейки и детская площадка в экостиле с качелями, горкой и песочницей.Также благоустройство предусматривает увеличение газона и высадку новых деревьев. Там появятся липы, клёны, кусты сирени, спиреи и пузыреплодника, а также шалфей и бегония.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2025 появится более 40 новых общественных пространств. Одним из самых масштабных проектов станет третья очередь Линейного парка в Василеостровском районе.
 

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